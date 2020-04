Brittany Bowe, coronahit met dank aan moeder in felgroene tutu

Video Dominospel op het ijs: met vertrek Nuis is stoelen­dans in volle gang

15 april Er is onrust in de schaatswereld. Vandaag maakte Kjeld Nuis bekend zijn contract bij Jumbo-Visma in te leveren en naar Reggeborgh over te stappen. Jumbo-Visma aast ondertussen op Kai Verbij en Dai Dai Ntab.