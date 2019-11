Brons voor Ntab op 500 meter

Wüst wint 1500m in Minsk: ‘Laatste ronde voelde heel lekker’

16 november Ireen Wüst heeft haar status als olympisch en wereldkampioene op de 1500 meter in Minsk waargemaakt. De 33-jarige schaatsster van TalentNED zegevierde tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden van het nieuwe seizoen in een tijd van 1.56,46. Het was haar 24ste gouden medaille in het wereldbekercircuit op de schaatsmijl.