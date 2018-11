Chinese schaatsteams doen mee aan Marathon Cup

Stolten­borg troeft Bergsma af bij marathon in Thialf

10 november Mats Stoltenborg heeft in Thialf de vierde wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. De 26-jarige schaatser van Team Bouw & Techniek klopte Jorrit Bergsma in de sprint. Stoltenborg en Bergsma hadden samen met Marcel van Ham een ronde voorsprong genomen op het peloton in de wedstrijd die over 125 ronden ging.