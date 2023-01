Column Arjan Schouten | Waarom die topschaatsers en shorttrackers van nu zich niet roeren, ik snap het niet

Sportvrouw van het Jaar Irene Schouten: ‘Geen NK allround, maar kerst met familie en vrienden’

Een toetje, zo noemde Irene Schouten haar verkiezing tot Sportvrouw van het Jaar. Er volgt inderdaad geen extra gang meer in haar droomjaar 2022, want de bekroonde schaatsster kiest ervoor het NK allround op 27 en 28 december niet te rijden. ,,Het is een sportieve keuze.”

22 december