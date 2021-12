Column Erben Wennemars | Laat de slachtpartij bij het OKT maar beginnen

Het olympisch kwalificatietoernooi schaats je niet om te winnen, maar vooral om niet te verliezen. Soms probeer ik mijn eigen herinneringen aan het olympisch kwalificatietoernooi – het OKT noemen we dat - op te halen. Maar gek genoeg komt er dan niets meer tot de oppervlakte, behalve die ene race waarbij het níet lukte.



Het gaat dit weekend niet om de winnaars. Voor hen is het de laatste stap naar datgene waar het echt om gaat: de Olympische Spelen. Voor iedereen die het niet haalt, is het OKT de laatste halte. De pijn zal daarom sterker gevoeld worden dan de vreugde.

De omstandigheden zullen daar deze keer extra aan bijdragen. Geen kolkend Thialf, maar een leeg stadion waar je een speld kunt horen vallen. De ingetogen vreugdekreten van opluchting zullen afgewisseld worden met een traan van verdriet of wanhoop vanwege een definitief afscheid van de olympische droom. Of misschien zelfs een definitief afscheid van de sport.

Quote Het OKT is meer dan alleen een selectie­wed­strijd

De harde opzet van het OKT, een kopie van het Amerikaanse trial-systeem, is ooit ontstaan omdat iedereen de politieke spelletjes die gespeeld werden rondom aanwijsplekken en beschermde statussen beu was en de Nederlandse schaatsers dominant waren bij de internationale wedstrijden.

Het is een hard en rechtlijnig systeem dat ons de afgelopen jaren veel medailles heeft opgeleverd en het eindeloze gelobby de das om heeft gedaan. Het OKT is daarnaast meer dan alleen een selectiewedstrijd; het is ook een extra prestatiemoment om het niveau van het Nederlandse schaatsen een impuls te geven. Het publiek smult ervan. Voor alle partijen winst, zou je denken.

Maar het systeem kraakt en piept. De staat van het Nederlandse schaatsen is al lang niet meer zo dat het nauwelijks uitmaakt wie we naar de Spelen sturen omdat we tóch wel winnen.

Quote Toppers hebben geen beschermde status en zijn kwetsbaar

Daar komt bij dat de internationale regels inmiddels ook zodanig zijn aangepast, dat we ons niet alleen maar druk hoeven te maken over onze eígen selectieprocedures. Nee, de schaatsers moesten ook maximale inspanning in het voorseizoen leveren om voor Nederland het maximaal aantal startbewijzen veilig te stellen. Wie welke startbewijs daadwerkelijk krijgt, moet het OKT uitwijzen.

Gevolg: geen optimale voorbereiding voor het OKT, want de schaatsers zijn opgebrand. De toppers hebben geen beschermde status meer en zijn daardoor kwetsbaar.

Dus iedereen is gelijk, niemand is beschermd en er zijn geen excuses. Het is bijna wreed. Zenuwslopend voor de toppers en gemaakt voor de uitdagers.

Maar de hele Nederlandse schaatswereld heeft ermee ingestemd. Iedereen is gehoord: ploegen, trainers en schaatsers. Dus dit is wat we willen en dit is wat we gaan doen. Laat de slachtpartij maar beginnen.

