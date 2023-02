Crispijn Ariëns en Sharon Hendriks winnen Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee

Onder ideale weersomstandigheden vertrokken de mannen en de vrouwen woensdagmorgen vroeg voor hun monstertocht over 200 kilometer. Voor de wedstrijdrijders was het de derde koers in korte tijd op het Oostenrijkse bergmeer, waar vorige week een aantal wedstrijden en toertochten geannuleerd of verplaatst moest worden. Zo reden de mannen en vrouwen zondag het Open Nederlands kampioenschap op natuurijs, een dag later stond de uitgesteld Aart Koopmans Memorial op het programma. De Alternatieve Elfstedentocht was de laatste wedstijd op de Weissensee deze winter.