Cruciaal OKT: afscheid van schaatsiconen of sluiten Ireen Wüst en Sven Kramer gezamenlijk af in Peking?

Wordt het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat vandaag in Heerenveen begint, een afscheid van iconen, van Sven Kramer en Ireen Wüst, of juist een bevestiging dat zij ook op hun 35ste nog tot uitzonderlijke prestaties in staat zijn? Nooit was het OKT onzekerder voor Kramer dan nu.

Twaalf en een half rondje ‘knetterhard’ rijden. Het schaatsen van een 5000 meter is in wezen niet veel meer dan hoe Sven Kramer (35) het onlangs verwoordde. Twaalf en een half rondje, vanmiddag in Heerenveen, en degene die dan het knetterhardst van iedereen rijdt, zit er bij de Winterspelen in Peking bij.

Een paar dagen geleden plaatste Kramer een fotocollage op zijn sociale mediakanalen (zie hieronder). Het is een reis door de tijd. Door schaatshistorie. Langs succes. Van een gedreven tiener in een oranjezwart schaatspak in 2005, naar een jonge, gretige en zelfbewuste schaatser met de tong uit de mond, tot de vastberaden geconcentreerde man die hij vervolgens werd. Het is inmiddels zestien jaar later. Nu gaat Kramer op voor zijn vijfde olympische kwalificatietoernooi (OKT). Op ervaring is hij op voorhand de winnaar, maar nooit was het toernooi onzekerder voor de routinier dan nu.

Hij liet zich in mei opereren aan zijn onberekenbare rug, nadat hij al jaren met problemen kampte. De gedachte: alles of niets. Bij de NK afstanden eind oktober schrok hij op vrijdagavond van zijn 5000 meter, waar hij vijfde werd, en schreef coach Jac Orie hem op stel en sprong in voor de marathon op zaterdagavond van hetzelfde weekend. Hardheid trainen, een zijstapje van het gebaande pad dat Kramer, controlfreak pur sang eigenlijk in zijn hoofd had.

Toen een aantal weken later ook zijn eerste wereldbekerdeelname flink tegenviel werd de planning wederom omgegooid: meer marathons, geen andere wereldbekerreizen meer, maar een trainingskamp in een van zijn favoriete trainingsplaatsen; Collalbo. Dat alles om goed te zijn vandaag, de dag waarop het moet. Vanmiddag start Kramer in rit 4 op het OKT, op de afstand waar hij zijn grootste successen haalde: de 5000 meter.

Het is alles of niets, naar Kramers instelling. Twaalf en een half rondje knetterhard rijden, of constateren dat het niet genoeg is. Dat hij, op zijn 35ste met jaren vol rugproblemen en met zijn enorme erelijst niet op een individuele afstand zal starten. Het wordt het afscheid van individueel succes, óf het bewijs dat Kramer nooit mag worden onderschat. Dat hij nog steeds de koning is van het controleren en heersen.

En, al wordt het dat laatste scenario, staat daar dan uiteindelijk in Peking ook een koningin naast? Het andere icoon van het schaatsen van de voorgaande jaren? De vrouw die lange tijd met Kramer in een team zat, net als hij de schaatswereld domineerde, en onder de fotocollage van Kramer van afgelopen vrijdag, vergezeld door wat emoticons de tekst plaatste: ‘Nog eentje dan! Zet hem op! Ik geloof in je!’

Zal de ‘oude garde’ die ooit tegelijkertijd opkwam ook gezamenlijk afsluiten?

Volledig scherm Sven Kramer en Ireen Wüst. © ANP

Ooit zei Ireen Wüst niet door te zullen gaan tot Peking. Tot haar 35ste schaatsen, altijd weer die stress, die zenuwslopende, nietsontziende drang de beste te willen, nee, te móéten zijn. Ze zag het zichzelf niet doen. Nog zoveel jaar. Ook dacht ze: als ik ga stoppen, doe ik dat niet in een olympisch jaar. Ze leerde bij oud-ploeggenoten als Renate Groenewold en Carl Verheijen: alles wat je doet, waar je komt, is voor het laatst. Nee, dacht Wüst, als ik een olympisch jaar inga mag dat alleen in het teken staan van presteren.

Maar nu is het 2021. Het eerste ‘winterdeel’ van het olympische jaar is bijna voorbij. En Wüst, 35, schaatst nog steeds. Ook heeft ze eerder alvast meegedeeld: na dit seizoen is het klaar. Net als Kramer, die overigens ook nooit dacht nog tot zijn 35ste door te gaan.

Het kan ook andersom werken, afscheid nemen, weet Wüst nu. Niet per se afleiden in een belangrijk, olympisch, jaar, maar juist motiveren. Ze heeft plezier, ze geniet, is zich nu extra bewust van het voorrecht dat ze heeft. Beleeft juist elke schaatsreis met een andere, wijdere blik. Er is namelijk niet één route naar een topprestatie. Maar raakt de erelijst van de succesvolste Nederlandse olympiër mogelijk nog iets voller voordat ze stopt? Dat is de grote vraag, waar de komende dagen wellicht al een antwoord op wordt gegeven. In tegenstelling tot Kramer kan zij wel vertrouwen halen uit haar wedstrijden uit het voorseizoen. Zij werd eerder dit jaar op de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter al een keer tweede en vierde. Maar goede uitslagen uit het verleden bieden geen garanties op het OKT. Daar tellen alleen de uitslagen van degenen die knetterhard rijden.

