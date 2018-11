Dai Dai Ntab: Ik ben er wel een beetje klaar mee

De stevige teksten komen voort uit pure frustratie. Toch is Ntab kalm en is hij zich er volledig van bewust dat hij forse kritiek uit. ,,Het is natuurlijk geen sterk verhaal dat ik dit hier vertel, want ik heb mij niet geplaatst. Als ik vierde was geworden, had ik het ook gezegd en was er met een andere bril naar mij gekeken. Natuurlijk is het niveau dat ik hier heb gehaald niet goed genoeg, maar bij de start gebeuren er dingen die volgens mij niet kunnen.”



Met zijn tijd van 35,28 seconden is hij zesde. De meest ondankbare plaats op deze vrijdag waar er weinig te winnen is, vooral te verliezen. Ntab weet dat Kai Verbij, Jan Smeekens, Kjeld Nuis en de in een identieke tijd finishende tweelingbroers Michel en Ronald Mulder wel verzekerd zijn van een ticket voor de wereldbekers in Japan en Polen.



Verbij kan na zijn winst wel begrijpen dat zijn Reggeborgh-ploeggenoot Ntab ‘superpissig’ is. Ook hij is van mening dat de starter vanavond bij veel races wel heel erg treuzelde. ,,Het is heel zuur voor hem. Dai Dai is veel beter dan hij nu laat zien. Het is na het OKT nu al de tweede keer dat het misgaat bij de start. Het wordt mentaal alleen maar lastiger voor hem op deze manier.”