Daikin sponsor schaatsbond KNSB

Schaatso­scar voor Noorse sprinter Håvard Lorentzen

23 mei Schaatser Håvard Lorentzen is voor zijn sterke seizoen beloond met de Oscar Mathisen Award. De Noor krijgt de prestigieuze prijs voor zijn overwinning op de 500 meter op de Olympische Spelen in Gangneung. Voor Noorwegen was het de eerste gouden olympische plak op die afstand sinds 1948.