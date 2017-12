Das snelt naar winst op 500 meter, Leenstra tweede

Door Rik Spekenbrink



De ogen waren gericht op Marrit Leenstra, op Jorien ter Mors, Letitia de Jong misschien. Maar Anice Das werd de verrassende winnares van de 500 meter op het Olympisch Kwalificatietoernooi. De sprintster van Team Afterpay was in Thialf iedereen te snel af. Leenstra werd tweede, gevolgd door De Jong.



Ter Mors stelde na een valse start teleur met een negende plek. ,,Hier ging weinig goed, het liep gewoon niet'', sprak Ter Mors. ,,Ik heb door mijn rugblessure moeite met starten, maar vandaag kwam ik helemaal niet aan schaatsen toe. Maar goed, ik denk dat ik de 500 meter op de Spelen misschien toch niet had gereden, want die past niet goed in mijn schema. Ik ben bovendien geen rassprinter, dit is sowieso niet mijn grootste kans. Nu is de keuze voor mij gemaakt, hoef ik er ook niet meer over na te denken."