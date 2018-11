De Jong is Wüst te snel af in Thialf

De Jong zegevierde in 1.55,41, Wüst reed als olympisch kampioene op deze afstand de tweede tijd: 1.56,84. De talentvolle Joy Beune, ploeggenote van De Jong bij Team Jumbo, eindigde als derde in 1.57,25.

Met de top drie plaatsten ook Melissa Wijfje (1.57,65) en Europees kampioene Lotte van Beek (1.58,12) zich op de 1500 meter voor de eerste drie wereldbekers. Jutta Leerdam greep als nummer zes (1.58,55) naast een startbewijs.

Wüst kwam direct na haar start in de laatste rit tegen Beune bijna ten val. ,,Ik ben heel blij dat ik nog bleef staan’', sprak de 32-jarige blikvanger van TalentNED opgelucht. ,,Bij mijn tweede of derde pas kwam ik met de punt van mijn linkerschaats in het ijs. Ik dacht echt: ‘nou, daar ga ik’. Zo voelde het, maar gelukkig kon ik mezelf op het laatste moment overeind houden.’'

Wüst vocht na haar flinke hapering sterk terug. ,,Ik moest eigenlijk opnieuw van start gaan. Dat kostte heel veel kracht. En die kom je dan aan het einde van de race tekort. Mijn benen liepen helemaal vol op een stuk waar ik normaal lekker door kan schaatsen. Mijn struikeling had niets te maken met het ijs. Dit kan overal gebeuren, maar voor mij was het de eerste keer. Het was gewoon mijn eigen fout. Maar ik kan de komende wereldbekers weer meedoen en dat is het belangrijkste.’'