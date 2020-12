De meeste Japanners zitten niet meer te wachten op de Spelen: ‘Ze snappen niets van Europa’

Door Rik Spekenbrink



Het was eind 2018, anderhalf jaar voor de aanvankelijke Olympische Spelen, en Tokio was er klaar voor. De stadions waren zo goed als af, het olympisch museum was open, vlaggen wapperden, de stad had er zin. Twee jaar en een pandemie verder is dat enthousiasme overgegaan in chagrijn. Uit een enquête van de Japanse zender NHK blijkt dat nog maar 27 procent van de bevolking voorstander is van Zomerspelen komende zomer. Ongeveer een derde heeft liever opnieuw een uitstel, weer een derde prefereert een definitieve afgelasting.



Schaatscoach Johan de Wit, al ruim vijf jaar werkzaam als bondscoach in Japan, hoorde het nieuws en besprak het met een van zijn rijders. ,,Die zei dat de angst voor corona erg groot is en de kosten van de uitgestelde Spelen heel hoog. Dat wordt deels gedragen door de belastingbetaler. Waar ik er trouwens één van ben”, lacht De Wit. ,,Dus ik mag er ook best iets over vinden.”