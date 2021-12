De uitslagen van het OKT schaatsen én de matrix: wie is zeker van de Spelen en wie zit nog in spanning?

Bij de vrouwen viel de ‘SEVO’, de selectievolgorde, probleemloos in de plooi. Precies negen namen, alle teamonderdelen afgevinkt; daar hoeft de selectiecommissie niet lang over te debatteren. Irene Schouten is de grootste troef voor goud in Peking. Ze is in de vorm van haar leven, is dé favoriete op de 3 en 5 kilometer en de massastart en maakt deel uit van de ploegenachtervolging. Dat laatste geldt ook voor Antoinette de Jong. Zij was deze week ook sterk en rijdt in Peking daarnaast de drie middelste afstanden.