De Vries (36) tekent bij: ‘Heb laten zien dat ik nog niet versleten ben’

Zijn de limieten van de wereldre­cords schaatsen bereikt?

11 maart Afgelopen weekend bij de wereldbekerfinale schaatsen in Salt Lake City sneuvelden er liefst zes wereldrecords. Is er nog ruimte voor verbetering of is de grens al bereikt? ,,Ik denk dat er geen limieten zijn aan het behalen van wereldrecords”, stelt voormalig topschaatser Martin Hersman.