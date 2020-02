Decepties in Dordrecht: Schulting onderuit, Knegt gediskwalificeerd

Schulting, die gisteren nog de 1500 meter gewonnen had in de uitverkochte Sportboulevard van Dordrecht, nam het in de halve finale van de 1000 meter op tegen onder anderen de Zuid-Koreaanse Ji Yoo Kim en Ah Rum Noh. De twee Zuid-Koreaanse schaatssters reden voor Schulting waardoor de Nederlandse geduldig wachtte op een gaatje. Net op het moment dat Schulting wilde toeslaan, ging Schulting onderuit. Ze kon daarmee de finale van de 1000 meter en dus ook de gouden medaille vergeten. De twee Zuid-Koreaanse plaatsten zich wel voor de finale van 1000 meter. In de tweede heat lukte het ook Rianne de Vries niet om de finale te halen van de 1000 meter. Ze treft Schulting in de B-finale.

Knegt

Niet lang nadat het publiek in Dordrecht de teleurstelling van de val van Schulting had verwerkt, kreeg het een nieuwe deceptie te verwerken. Sjinkie Knegt, die in Dordrecht zijn rentree maakte, werd gediskwalificeerd in zijn halve finale van de 1000 meter. Knegt was in duel met de Italiaan Yuri Confortola, waarna werd beoordeeld dat Knegt te veel van zijn lijn afweek. Daardoor wordt de finale van de 1000 meter bij de mannen verreden zonder Nederlandse inbreng. Het betekende tevens het einde van het individuele wereldbekertoernooi voor Knegt, die nog wel in actie komt op de ploegenachtervolging.