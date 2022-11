Definitief geen eerste World Cup voor Stefan Westenbroek

Het talent van Team Reggeborgh hield lange tijd hoop dat hij toch aan de start zou staan in Noorwegen, bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Westenbroek had vorige week dan wel zijn teen gebroken, nadat hij tijdens een krachttraining er een halter op had vallen, maar sloot deelname niet uit. Ook omdat hij al snel weer kon beginnen met fietsen en lopen.

Geen risico

Inmiddels is duidelijk dat Stavanger toch te vroeg komt. Ook al verloopt het herstel voorspoedig, Westenbroek wil liever geen risico nemen. De Ommenaar, die nog wel bezig was om te kijken om in zijn schoen een aanpassing te maken, hoopt er in Heerenveen wel bij te zijn. De tweede World Cup van dit seizoen staat in het weekeinde van 19 en 20 november op de rol.