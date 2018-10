Den Hertog verslaat Stroetinga in Amsterdam

Op het kunstijs van de Jaap Edenbaan was dat dus niet veel. Terwijl het tempo volgens Schouten ,,heel laag’’ was, lukte het niemand in het vrouwenpeloton weg te rijden uit de groep van tachtig gestarte schaatssters. ,,Ik heb me tijdens de marathon nog echt geïrriteerd aan het verloop van de wedstrijd. Ik heb al vaker gezegd dat het niveau-verschil in het peloton te groot is. Ik train tweemaal per dag, sommige meiden tweemaal per week. Die kritiek wordt me overigens niet in dank afgenomen, dus ik ga daar ook maar niet verder op in. Feit is dat ook ik in mijn carrière opofferingen heb moeten maken om te komen waar ik nu sta.’’