'Dit is mijn traject en ik ben er trots op'

Pechstein slaat EK schaatsen in Kolomna over

12 december De Duitse schaatscoryfee Claudia Pechstein heeft in de eerste week van januari geen trek in een trip naar Rusland. In Kolomna vindt van 5 tot en met 7 januari de eerste editie plaats van de Europese afstandskampioenschappen. Haar favoriete onderdeel, de 5000 meter, staat echter niet op het programma.