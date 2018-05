Door hersenbloeding getroffen Olde Heuvel ontslagen uit ziekenhuis

De 31-jarige Olde Heuvel laat via zijn instagram-story zien hoe hij de ziekenhuisbandjes doorknipt met het bijschrift ,, Home sweet home.''

De geboren Tukker kreeg de hersenbloeding op 2 mei tijdens een fietsrit. ,,Ik kreeg opeens enorme hoofdpijn en vertrouwde dat niet. Ik begon te braken en heb toen zelf nog een ambulance kunnen bellen", vertelt hij tegen over de NOS. Olde Heuvel werd toen opgenomen in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Waar ze een drain in zijn hoofd hebben geplaatst om de druk te verlagen.