Douwe de Vries: Ik wil erbij zijn als over de WK allround wordt beslist

Door Lisette van der Geest



Zomer 2018: de schaatsers van Lotto-Jumbo nemen na een stevige trainingssessie in Toscane een verkwikkende duik in zee. Douwe de Vries, de nestor van de groep, staat tot zijn knieën in het water en roept tegen zijn ploeggenoten: ,,Dit is ábsoluut mijn laatste jaar.’’ Want wie stopt met schaatsen, heeft hier in ­Cecina niks meer te zoeken. Maar nu, dik anderhalf jaar later, is De Vries nog steeds ­actief als topsporter. Morgen rijdt hij de 5000 meter bij de wereldbekerwedstrijden op het record­ijs van Calgary. En hij zit inmiddels dieper in het schaatsen dan ooit tevoren. De 37-jarige Nederlander werd vorig jaar voorzitter van de atletencommissie van de ISU.