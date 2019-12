Douwe de Vries laat tien kilometer schieten

Sjinkie Knegt: Ik ben nog net zo gek als voor de brand

8:56 Sjinkie Knegt (30) was het voorbije jaar de sporter die het meeste medelijden opwekte. Een van ’s werelds beste shorttrackers had zichzelf per ongeluk in brand gestoken. Hij overleefde. ,,Ik moet voorzichtiger worden met vuur.’’ Hij richt in 2020 een foundation op voor mensen die hetzelfde is overkomen.