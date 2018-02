Eerste marathon op natuurijs in Arnhem, Haaksbergen, Veenoord of Noordlaren

,,De vraag is niet óf we die marathon kunnen houden, maar waar en wanneer we los kunnen", zegt Willem Hut, marathoncoördinator bij de KNSB. ,,Zoals het er nu uitziet, is de kans ook groot dat we eindelijk weer een vierdaagse kunnen houden." Dat zou betekenen dat deze week op alle vier de banen een marathon wordt geschaatst.



Om een marathonwedstrijd te mogen organiseren moet het ijs minimaal drie centimeter dik zijn. ,,Alle vier de ijsbanen zijn goed op weg", aldus Hut. ,,Haaksbergen en Arnhem hebben een lichte voorsprong op de concurrentie."

Mocht dinsdag de gewenste ijsdikte worden gemeten dan zou woensdag de eerste marathon op natuurijs verreden kunnen worden. ,,Bij de meeste banen is het ijs goed op die plekken die grotendeels in de schaduw liggen. De krachtige zon voorkomt tot nu toe dat de ijslaag overal sterk genoeg is en blijft." Veel hangt volgens Hut af van het weer in de komende dagen. ,,We duimen voor wat bewolking overdag, zodat de zon wegblijft."



De laatste marathon op natuurijs in Nederland vond vorig jaar plaats op 18 januari in Noordlaren. Simon Schouten en Lisa van der Geest wonnen toen. De marathonvierdaagse is voor het laatst afgewerkt in 2010. Christijn Groeneveld en Jolanda Langeland wonnen toen het klassement na wedstrijden in Noordlaren, Veenoord, Haaksbergen en Gramsbergen.