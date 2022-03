En weer is het raak voor Ineke Dedden op het natuurijs van Lulea: ‘Niet winnen ONK is klein minpuntje’

Met haar derde zege in de derde Grand Prix-wedstrijd staat er deze dagen geen maat op Ineke Dedden op het natuurijs van Lulea. De marathonschaatsster uit Wanneperveen is oppermachtig in Zweeds Lapland. Alleen in het Open Nederlands kampioenschap wist ze niet te winnen.

Haar derde zege op het bevroren zeewater in de havenstad Lulea noemde Ineke Dedden de meest verrassende. In de kortste marathon van de vijf wedstrijden in Zweden, de wedstrijd had slechts een lengte van 40 kilometer, reed Dedden in het peloton.

Daar hoefde ze vrij weinig te doen, want teamgenootje Elsemieke van Maaren (Palet Vastgoedonderhoud) zat in de kopgroep van zes vrouwen. Dat gezelschap, waarin de grote ploegen vertegenwoordigd waren, leek de koers te gaan beslissen. „Op gegeven moment hadden ze zelfs een voorsprong van veertig seconden”, sprak Dedden na afloop haar verbazing uit.

Het was de kersverse Nederlands kampioen Luna Jonkers die in de laatste ronde het gat tussen kopgroep en peloton probeerde dicht te rijden. Tot verrassing van Dedden lukte dat zelfs. Met nog zo’n twee kilometer te gaan was de samensmelting een feit en kon het peloton zich opmaken voor een massasprint.

Niet op reserve

Een kolfje naar de hand van Dedden, die tot dan een vrij rustige koers reed. „Ik heb beheerst gereden ja. Ik had vooraf verwacht dat het vanaf de eerste ronde heel hard zou gaan, maar dat viel op zich wel mee. Het is niet zo dat ik op reserve heb gereden. Bovendien hebben we ook niet echt stilgestaan hoor.”

Hoe dan ook, Dedden liet donderdag op het ijs van Lulea opnieuw zien de rapste benen van het peloton te hebben. Ze sprintte wederom naar de zege, met ploeggenote Van Maaren wederom als de nummer twee. „Het begint wel een beetje eentonig te worden”, lachte Dedden na afloop, die haar leidende positie in het GP-klassement verstevigde.

Volledig scherm Halverwege de voorlaatste wedstrijd op het natuurijs van Lulea controleert klassementsleidster Ineke Dedden (oranje pak) de koers. © Ralph Blijlevens

Of ze Van Maaren niet een overwinning in Lulea gunde? „Het had zeker gekund vandaag, maar ze was mee in de kopgroep en ik wist niet hoeveel energie zij nog over had. In de sprint zat ze achter mij, maar ik heb op dat moment ook niet alle tijd om even opzij te kijken. Zo’n sprint blijft wel spannend.”

Klein minpuntje

Met drie zeges in de drie Grand Prix-marathons kan het verblijf in noordelijk Zweden niet meer stuk voor Dedden en de ploeg. „Hiervan had ik vooraf niet kunnen dromen. Het is achteraf gezien alleen jammer dat ik het ONK niet heb gewonnen. Toch nog een heel klein minpuntje van deze dagen in Lulea”, sprak ze lachend.

Zaterdag staat de laatste wedstrijd op het programma. De vrouwen rijden dan een marathon over 150 kilometer.