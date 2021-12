Femke Kok is nu dé kopvrouw en dat voelt ze: ‘Het was vandaag alles of niets’

Schaatsen in Peking: dit zijn de starttij­den van alle afstanden bij de Winterspe­len

De Olympische Winterspelen in Peking beginnen op 4 februari. Een dag later start de voor Nederland meest interessante sport. Schaatsen is al sinds mensenheugenis de medaille-melkkoe van NOC*NSF. Bij de vorige twee Winterspelen (Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018) hengelden de Nederlandse schaatsers respectievelijk 23 en 16 plakken binnen. Hoe wordt het in Peking? Schrijf in elk geval deze data maar vast op in je agenda. Medailles gegarandeerd.

17 december