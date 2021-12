Femke Kok na ‘privédingen’ weer lekker in haar vel: ‘Ik dacht wel, waarom moet ik verantwoording afleggen?’

World Cup Polen Bekijk hier alle uitslagen van de eerste wereldbe­ker schaatsen in Polen

Voor de Nederlandse schaatsequipe heeft de eerste wereldbeker schaatsen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki nog geen karrenvracht aan eremetaal opgeleverd. Alleen Irene Schouten pakte vrijdag goud op de 3000 meter. Op de vijf onderdelen die gisteren werden afgewerkt, behaalde de Nederlandse schaatsploeg alleen op de ploegachtervolging een medaille. Vandaag is de laatste dag. Volg alle tussenstanden in onze livewidget (zie boven). Check hier alle eindstanden van vrijdag en zaterdag.

14 november