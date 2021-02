Femke Kok verrast schaatswereld: ‘Zoveel talent, echt niet normaal’

Door Lisette van der Geest



Femke Kok was amper 2 jaar oud toen ze voor het eerst op schaatsen werd gezet. Het was in de winter van 2002. ,,Gewoon, hupsakee”, zei haar vader René later. Niet op dubbele ijzers, maar meteen een stapje moeilijker: op houtjes. Naast haar op het Friese natuurijs stonden andere kinderen te huilen. Het was koud, ze wilden naar huis. Bij Femke niets van dat alles. René: ,,Deze bleef maar gaan.”