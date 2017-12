Focus, aflevering 2: Koen Verweij en de Russen

Beckert, net als Pechstein, niet naar EK afstanden

15 december Na Claudia Pechstein heeft ook Patrick Beckert zich afgemeld voor de Europese afstandskampioenschappen in het Russische Kolomna. De Duitse schaatser, goed op dreef tijdens de wereldbekerwedstrijden in Calgary en Salt Lake City, vindt de EK niet in zijn programma passen.