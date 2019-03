Foutloze openingsdag voor Schulting

Zelfverze­ker­de Schulting kent geen druk of spanning voor WK

5 maart Het is nog maar een jaar geleden dat in de Gangneung Ice Arena de tranen over de wangen van Suzanne Schulting stroomden. Na een val in de series van de 500 meter en de verrassende uitschakeling met de relayploeg, bleef de shorttrackster op de 1500 meter in de halve finales steken. De beloftevolle Friezin had zich wel wat anders voorgesteld van haar eerste Olympische Spelen en heel even vond ze haar sport niet zo heel erg leuk. Ruim twaalf maanden later ziet de wereld voor Schulting er heel anders uit.