Goede start Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt in wereldbeker

Karolína Erbanova pakt na WK-brons op de langebaan nu ook brons als ijshockey­ster

Oud-schaatsster Karolína Erbanova heeft een bronzen medaille aan haar palmares toegevoegd. De Tsjechische die in 2018 stopte met schaatsen veroverde de plak in haar nieuwe sport: ijshockey. Bij het WK won ze met Tsjechië met 8-4 van de Verenigde Staten in de strijd om het brons.

6 september