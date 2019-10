Goetzee legt functie bij Jumbo-Visma neer

Richard Plugge, directeur van de wielerploeg, neemt de functie van Goetzee voorlopig over. ,,Ik zag mijn rol bij Team Jumbo-Visma als een geweldige uitdaging en heb die ook vol enthousiasme aangegrepen. In de intensieve gesprekken voorafgaand aan mijn aantreden hebben we gezamenlijk een toekomstvisie vastgesteld. Maar gaandeweg het traject werd mij steeds duidelijker dat er verschillende beelden bestaan bij de implementatie van deze visie. Daaruit heb ik geconcludeerd dat het beter is om afscheid te nemen", aldus Goetzee.



Goetzee kwam begin dit jaar over van NAC Breda, waar hij ook werkzaam was als algemeen directeur. Hij stond voor de uitdaging om de samenwerking tussen de schaats- en wielerploeg te intensiveren en verder uit te bouwen. Plugge, Jac Orie (sportief directeur van de schaatsers) en Merijn Zeeman (sportief directeur van de wielrenners) nemen de honneurs waar. In sportief opzicht verandert er niets bij Jumbo-Visma.