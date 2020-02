Goud is geen vanzelfsprekendheid: de lessen van de WK afstanden

Succes is geen garantie

Het toernooi was drie dagen bezig en Sven Kramer wond zich op over alle meningen die hij voorbij zag komen. Vóór de succesvolle slotdag met wereldtitels voor Ireen Wüst en Kjeld Nuis (1500 meter) en Jorrit Bergsma (massastart) viel het succes van Nederland tegen, was de teneur. ,,De afgelopen drie jaar hebben jullie allemaal lopen zeiken dat het schaatsen niet internationaal genoeg was. En nu krijgen we het aan de broek en dan doen we het niet goed.”



Volgens hem zijn de verschillen klein. ,,Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat we het weer op de rit krijgen. Maar zo slecht is het allemaal niet. Ik denk dat dit toernooi bewijst dat we juist nog meer de resultaten in het verleden moeten koesteren.”