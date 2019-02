Goud voor shorttracksters op aflossing, ook eindzege is binnen

Door de diskwalificatie schoof Italië naar plaats twee en was het brons voor Rusland. Het was de tweede wereldbekerzege op de relay dit seizoen en Oranje won meteen ook het eindklassement.



De mannen bleven in de finale, mede door een val, steken op de vierde plaats. Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf zagen Rusland het goud grijpen, voor Japan en Italië. De eindzege was voor Hongarije, dat vrijdag na een penalty uit het toernooi was verdwenen.



Individueel waren er vandaag geen medailles voor de Nederlandse equipe. Zaterdag had Schulting met winst op de 1500 meter ook de eindzege in het wereldbekerklassement op die afstand veiliggesteld. Vorige week had ze zich in Dresden al verzekerd van de winst op de 1000 meter waaraan ze in Turijn niet meedeed. Op de tweede 500 meter - zaterdag was Van Ruijven op de eerste als vierde geëindigd - ging Schulting in de finale onderuit (4e). Van Ruijven won nu de B-finale, ze werd derde in het eindklassement. De Laat won de B-finale op de 500 meter.