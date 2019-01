Gouden Kai Verbij: ‘Ik neem de EK sprint serieus’

De Aziaten, Amerikanen en Canadezen doen niet mee. De Rus Pavel Koelizjnikov sloeg het toernooi over. Veel traditie heeft de EK sprint nog niet. Maar Kai Verbij was in aanloop naar het toernooi volop gespannen, vertelde hij nadat hij het goud had behaald. ,,Ik neem de EK sprint serieus. Het is eens in de twee jaar, dus zoveel kansen krijg je niet. Als je een vierkamp wint, ben je in mijn ogen een heel complete sprinter, die zowel snel is als inhoud heeft. Dan kun je ook op de WK sprint een goede prestatie halen.”

Verbij won de eerste drie afstanden (500, 1000, 500 meter). Op de afsluitende 1000 meter was het vervolgens een kwestie van grote risico’s vermijden en de titel ‘binnenslepen’. Hij werd tweede achter de eerder in het toernooi gevallen Thomas Krol. Ook Kjeld Nuis deed al niet meer mee voor het klassement door zijn diskwalificatie zaterdag op de 1000 meter (hij tikte twee blokjes weg in de bocht). Van de Noor Havard Lorentzen, de uiteindelijke nummer 2, had de 24-jarige sprinter van Reggeborgh meer tegenstand verwacht.



Zo blijft Verbij de man die zich de komende twee jaar de enige Europees kampioen sprint ooit mag noemen. Hij was de winnaar van de eerste editie van het toernooi in 2017 en toonde zich dit weekeinde in Collalbo opnieuw explosief en regelmatig. ,,Mensen zeggen wel dat dit toernooi geen traditie heeft, maar dat zegt mij niet veel. Het is heel moeilijk om te winnen in schaatsen en dan is dit een heel mooie titel.”