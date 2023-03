Gouden Patrick Roest heeft individuele wereldtitel te pakken: ‘Eindelijk klaar met al die verhalen’

met Video Indrukwek­ken­de Patrick Roest grijpt in Thialf eerste wereldti­tel op 5000 meter, honderdste Nederland­se goud bij WK afstanden

Patrick Roest heeft de gouden medaille gepakt op de 5000 meter bij de WK afstanden in Thialf. De 27-jarige Nederlander snelde op het ijs in Heerenveen naar een tijd van 6.08,94. Het is voor Roest zijn eerste individuele wereldtitel uit zijn carrière.