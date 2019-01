Het gaat nog heel spannend worden, beloven Kramer en Roest

Door Pim Bijl



Sven Kramer meldde zich gisteren met een grote grijns bij de pers na de eerste twee afstanden en zei: ,,Het gaat een heel mooie zondag zijn.” Negen Europese titels allround won hij en of er een tiende bij komt is maar zeer de vraag. ,,Normaal ben ik niet zo van de spannende toernooien, maar als je kijkt waar ik vandaan kom dan vind ik dit erg plezierig. Ik denk dat het voor de mensen thuis en hier heel mooi is.”



Want spannend is het zeker met vandaag nog de 1500 meter en de 10.000 meter op het programma. Na de 500 meter en 5000 meter gaat Roest aan de leiding. Al is zijn voorsprong voor de eerstvolgende afstand – de 1500 meter – nihil. Kramer moet 0,13 seconden goed maken, de Noor Pedersen 0,20 seconden. ,,Het liefst had ik natuurlijk met een heel mooie voorsprong bovenaan gestaan, maar het is nog altijd mooi om iets aan voorsprong te hebben”, zei Roest, al uitrappend op een fiets. ,,Vorig jaar stond ik na de WK allround na dag 1 ook aan kop, dus ik weet hoe het voelt. Maar het gaat nog heel spannend worden, want Pedersen is ook heel sterk. Die spanning is leuk voor het publiek, iets minder leuk voor ons.”



Ondanks zijn leidende positie baalde Roest flink over de 500 meter. ,,Daar zaten een aantal grote missers in. Ik had daar meer tijd willen winnen. Gelukkig was mijn 5000 meter wel weer goed.” Kramer was zeer tevreden dat hij voor het eerst sinds zijn olympische titel weer een eens een 5000 meter had gewonnen. Daarmee voerde hij de druk op Roest op. ,,Maar ik verwacht niet dat hij met zijn capaciteiten nu ineens last zal hebben van de koppositie. Het is heel spannend omdat we zo dicht bij elkaar zitten, maar daar hebben we alle drie last van.”