‘Het leven gaat al zo snel, ik wil er zo lang mogelijk van genieten’

Door Lisette van der Geest



Rintje Ritsma moest altijd lachen als hij ergens een Abrahampop in een tuin zag staan. ‘Dat gaat mij niet gebeuren’, dacht hij steevast. Maar dat was voordat hij gisterochtend om 08.00 uur de deurbel hoorde, na een gezellige avond met slechts drieënhalf uur slaap. En ja. ,,Daar stond hij toch echt.” Een pop voor de vijftigjarige, daarnaast twee grijnzende mensen in hazenpak. Spottend: ,,Dan komen je echte vrienden naar voren, hè.”



Eigenlijk zou Ritsma op zijn vijftigste verjaardag op een boot zitten. Ergens tussen Gran Canaria en een Caribisch eiland. Maar dat doel blijft nog even staan op de bucketlist van de oud-schaatser, die gedurende zijn lange, imposante carrière onder meer goed was voor zes keer WK-goud. De oversteek is afgeblazen door de coronaproblematiek. Thuis in Lemmer is Ritsma maar aan het klussen geslagen. Het terras is vergroot, hij heeft een fundering uitgegraven, grint gestort - ,,lekker fysiek bezig dus’’. En nu krijgt zijn zeilboot een opknapbeurt.



Ja, die leeftijd. Felicitaties gaan anders dan een paar jaar geleden. Vorig jaar werd hij al op het aankomende jaar gewezen. Plots wordt het getal genoemd, helpt iedereen nog even herinneren, alsof hij het anders zou vergeten. Al moet Ritsma zeggen: ,,Ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Er is ook niks veranderd. Het hoort erbij, toch, ouder worden? Ik hoop dat ik op de helft ben.”