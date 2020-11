Het optimisme is terug bij Verweij: ‘Ik was een beetje zenuwachtig, logisch’

Nog niet zo lang geleden kon Koen Verweij amper zijn bed uit komen door een hernia. Nu is het optimisme terug. ,,Ik mag best tevreden zijn”, zei hij na twee prima eerste afstanden, op dag één van het NK allround.

Door Pim Bijl



Plots aan de kant staan met een hernia had logischerwijs een grote impact, ook mentaal. ,,Als je nauwelijks je bed uit kunt, of kunt gaan zitten door pijnscheuten… Je bent als topsporter gewend meer dingen met je lijf te kunnen dan andere mensen en dat valt allemaal weg. Het is de omgekeerde wereld.”



Hij vertelt het kalm, met beide handen op de rug, achter de geplaatste spatschermen in ‘coronaproof’ Thialf. Zonder emotioneel te worden. Maar ook zonder te doen of het hem niets heeft gedaan. Het was wel degelijk een zware periode, schetst hij.

Quote Bij het allrounden ligt niet meer mijn expertise Koen Verweij

Zes weken kon en deed hij niets. Vier weken geleden hervatte de 30-jarige Verweij de training. Heel rustig bouwt hij de belasting sindsdien op. Krachttraining zoekt hij bijvoorbeeld vooralsnog niet op. Hoe hij er voor stond was ook voor hem een vraagteken. Met gezonde spanning stapte de routinier dan ook het ijs van het lege Thialf op. ,,Ja, ik was een beetje zenuwachig. Dat is logisch. Zeker als je zo lang niets gedaan hebt.”



Maar de 500 meter was prima met een derde plaats in 36.59 en ook op het vervolg op de 5 kilometer met een tijd van 6.29,11 viel weinig aan te merken, gezien zijn voorbereiding. ,,Ik mag best tevreden zijn. Ik moet weer opbouwen. Beter worden. En daarom ben ik blij met dit NK allround. Hier kan ik in één weekend vier races rijden.”

Volledig scherm Koen Verweij. © BSR Agency



De wereldkampioen allround van 2014 heeft zin in morgen, de tweede en afsluitende dag van het toernooi. ,,Bij het allrounden ligt niet meer mijn expertise. Zes jaar geleden natuurlijk nog wel. Nu ben ik gespecialiseerd op de 1500 meter en de massastart. Op de 1500 meter kan ik wel dromen wat ik moet doen.”

De 10 kilometer zal anders zijn. En ergens ook oppassen geblazen. Het voelt goed zich te tonen, ook voor de sponsor Worldstream van zijn eigen opgezette ploeg, maar het moet wel in het grote plan passen. Verweij wil het bredere plaatje voor ogen houden.



,,Het moet na vijf kilometer niet zo zijn dat ik mij al in allerlei bochten ga wringen en over de grens ga. Ik moet gewoon mijn rondjes rijden, in een vlak tempo. Het moet verstandig zijn. Bouwen, niet afbreken. Ik ben weer begonnen om weer te winnen. Dat heb ik nog steeds voor ogen, maar de route daar naartoe zal wat anders zijn.”

