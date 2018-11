Hoolwerf en Schouten winnen eerste marathonwedstrijd in Breda

Hoolwerf profiteerde na tachtig rondjes in de eindsprint van een 'gevecht' tussen Crispijn Ariëns en Bart de Vries, die elkaar weinig ruimte gaven. De rijder van Team Royal A-ware behaalde zo zijn eerste overwinning van het seizoen. ,,Het begon wel te irriteren dat we nog niks gewonnen hadden. Mooi dat het hier nu lukt'', aldus Hoolwerf.



Bij de vrouwen, die zestig ronden moesten afleggen, bleven de schaatssters de gehele wedstrijd bij elkaar en kwam het aan op een massasprint. Schouten, net teruggekeerd van de wereldbekerwedstrijd langebaan in Obihiro, was het rapst. Ook Schouten komt uit voor Team Royal A-ware. Manon Kamminga werd tweede, voor Iris van der Stelt.



De tweede wedstrijd van de Trachitol Trophy, een meerdaagse wedstrijd die dit jaar onder deze naam is teruggekeerd op de kalender, is morgen in Utrecht. Zaterdag rijdt het peloton in Hoorn en zondag is de finale in Groningen.