Hoolwerf in tranen na ongekende race, Mantia imponeert op 1500 meter

De 23-jarige Hoolwerf van Team Jumbo-Visma profiteerde van een vroege vluchtpoging en haalde uitgeput solo de finish na zestien ronden, zelden vertoond op dit onderdeel. De Belg Bart Swings, de leider in het wereldbekerklassement, won de sprint van het peloton.



Hoolwerf reed met de Duitser Felix Rijhnen snel weg uit het peloton. Mede door het controlerende werk van zijn ploeggenoot Kars Jansman kon het duo een grote voorsprong nemen. Drie ronden voor het einde ging de Nederlandse kampioen er alleen vandoor. Op karakter wist hij uit de greep van het jagende peloton te blijven. Mede-vluchter Rijhnen kon nog als derde eindigen. Hoolwerf en Jansman hadden zich eerder op zaterdag via de halve finales geplaatst voor de eindstrijd.

Startbewijs veilig, Hoolwerf in tranen

Voor debutant Hoolwerf was het de eerste keer dit wereldbekerseizoen dat hij aan de finale van de massastart mocht meedoen. Daarmee stelde hij meteen het tweede olympische startbewijs voor Oranje op dit onderdeel veilig. Eerder al had specialist Jorrit Bergsma zich verzekerd van een plek in de top 24 van de wereldbekerstand. De Friese routinier sloeg mede daarom de race in Calgary over. Door het geslaagde optreden van Hoolwerf op de massastart in Calgary mag Nederland nu ook met het maximale aantal van negen mannen, en negen vrouwen, deelnemen aan de Winterspelen in februari in China.

Hoolwerf reageerde emotioneel op zijn verrassende zege in Calgary. Hij had eerder dit seizoen nogal wat kritiek gekregen op zijn prestaties in de wereldbeker. Op het moment dat het moest, bleek de marathonschaatser echter wel degelijk in staat om op het hoogste niveau te excelleren en dat roerde hem tot tranen. ,,Er lag best wel veel druk op, ja, natuurlijk voel je dat”, gaf Hoolwerf toe bij de NOS. ,,Ik probeerde dat van mij af te zetten. Dat lukte eigenlijk best goed, ik heb ook gewoon goed geslapen hier. Ik werd wakker met goede benen en had er onwijs veel zin in. Ik voelde me echt heel lekker vandaag.”

Golikova wint 500 meter in nationaal record

Angelina Golikova heeft voor de eerste keer dit seizoen een wereldbekerrace op de 500 meter gewonnen. De wereldkampioene op dit onderdeel zegevierde op het snelle Canadese ijs in een persoonlijk record van 36,66 seconden. Ze verbeterde tevens het nationale record op deze afstand.



Olympisch kampioene Nao Kodaira pakte zilver in 36,76. De Japanse eindigde vrijdag achter de Russin Olga Fatkoelina (36,72) eveneens als tweede. De Amerikaanse Erin Jackson, dit seizoen winnares van vier wereldbekerraces op de 500 meter, finishte zaterdag als derde in 36,92. Fatkoelina ging niet van start in de tweede manche. Jackson leidt in het wereldbekerklassement.

Volledig scherm Angelina Golikova. © EPA

Dione Voskamp en Michelle de Jong lieten allebei een persoonlijk record noteren. De Jong won het onderlinge duel in een tijd van 37,52, goed voor de twaalfde plaats. Voskamp belandde met 37,57 op de dertiende plek. Marrit Fledderus reed met 37,90 de vijftiende tijd. Nederlands kampioene Jutta Leerdam en Femke Kok ontbreken in Calgary. Ze geven de voorkeur aan een trainingsprogramma op weg naar het olympisch kwalificatietoernooi, eind deze maand in Heerenveen.

In de wereldbekerstand na vier toernooien staan Kok (dertiende), Michelle de Jong (veertiende), Voskamp (vijftiende) en Leerdam (zestiende) in de top twintig. Daardoor mogen er drie Nederlandse sprintsters bij de Winterspelen in Beijing op de 500 meter in februari van start gaan.

Mantia opnieuw de beste op koningsnummer

Joey Mantia heeft voor de tweede keer in een week een wereldbekerrace op de 1500 meter gewonnen. De Amerikaan schreef in Calgary de schaatsmijl op zijn naam met een tijd van 1.41,86. Hij zegevierde vorig weekeinde in Salt Lake City in 1.41,15. De Canadees Connor Howe eindigde in Calgary als tweede in 1.42,42. De Noor Allan Dahl Johansson pakte brons met 1.43,27.

Marcel Bosker en Louis Hollaar kwamen als enige Nederlanders in actie in de A-divisie. Zij reden in de eerste rit tegen elkaar en vervulden een bijrol in het hele deelnemersveld. Bosker eindigde op de veertiende plaats met 1.44,83 en Hollaar belandde met 1.45,76 op de zestiende plek.

Volledig scherm Joey Mantia © EPA

De Nederlandse top op de schaatsmijl liet de wereldbeker in Calgary aan zich voorbijgaan. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, wereldkampioen Thomas Krol en Patrick Roest hadden tijdens de eerste drie wereldbekers in principe al voldoende punten verzameld voor Nederland om bij de Olympische Spelen in februari in China drie startbewijzen op deze afstand te bemachtigen. Veel eremetaal zat er dit seizoen op de wereldbeker op de 1500 meter echter nog niet in voor de Nederlanders. Alleen Krol belandde vorige week in Salt Lake City op het podium (derde).

De Chinees Zhongyan Ning ging zaterdag in Calgary evenmin van start op de 1500 meter. Hij moest daardoor zijn leidende positie in de wereldbekerstand afstaan aan Mantia. Kars Jansman, Marwin Talsma en Tijmen Snel komen in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag in Calgary in actie op de 1500 meter in de B-divisie.

Kodaira troeft Bowe af op 1000 meter

Nao Kodaira heeft tijdens de vierde wereldbeker in Calgary de 1000 meter op haar naam geschreven. De Japanse schaatsster finishte in de laatste rit in een tijd van 1.12,51. Daarmee verwees ze de Amerikaanse favoriet Brittany Bowe nipt naar de tweede plek (1.12,54). De Russin Olga Fatkoelina veroverde brons met een tijd van 1.13,15.

Bowe verstevigde nog wel haar leidende positie in het wereldbekerklassement op de 1000 meter. De wereldkampioene op deze afstand zegevierde eerder dit wereldbekerseizoen in Polen en Noorwegen. De Japanse Miho Takagi verscheen in Calgary niet aan de start. Zij won vorige week de wereldbekerrace op de 1000 meter in Salt Lake City. Takagi zakte in de WB-stand achter Kodaira naar de derde plek.

Volledig scherm Nao Kodaira © EPA

Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Femke Kok kwamen in Calgary evenmin in actie. Ze hebben in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen voor een andere voorbereiding gekozen. Nederland was voor het begin van de vierde wereldbeker in Canada al verzekerd van drie olympische startbewijzen op dit onderdeel.

Lotte van Beek eindigde in de A-groep als eerste Nederlandse op de veertiende plaats (1.14,65). Letitia de Jong belandde met 1.14,86 op de zestiende plek. In de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag komen Femke Beuling, Dione Voskamp en Marrit Fledderus in de B-divisie in actie op de 1000 meter.

Zege Canada op ploegenachtervolging

Canada heeft bij de wereldbeker schaatsen in Calgary de ploegachtervolging voor vrouwen gewonnen. De thuisploeg versloeg olympisch kampioen Japan met klein verschil: 2.52,06 tegen 2.52,89. China eindigde als derde in 2.58,42.

De Canadese vrouwenploeg had eerder dit seizoen ook de wereldbekerwedstrijden op de achtervolging in Polen en Salt Lake City gewonnen. Namens de winnende formatie verschenen Valerie Maltais, Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann op het Canadese ijs.

Namens Nederland kwamen Reina Anema, Evelien Vijn en Sanne in ‘t Hof in actie. Van dit gelegenheidsteam kon geen podiumplaats worden verwacht. Het onervaren drietal belandde met een tijd van 2.59,54 op de zesde plaats. Nederland is regerend wereldkampioen op deze discipline. Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong haalden vorige winter het WK-goud binnen. Zij kozen ervoor om de wereldbeker in Calgary over te slaan.

Schouten en Wüst veroverden met Melissa Wijfje vorige week bij de wereldbeker in Salt Lake City zilver achter Canada. Die prestatie was voldoende voor een olympisch startbewijs op dit onderdeel voor Nederland.

Tussenstand wereldbeker

Kalender

