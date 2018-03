'Ik realiseer me nu weer waarom we binnen schaatsen'

Pedersen geeft Nederlanders een dreun op 1500 meter

11 maart Sverre Lunde Pedersen heeft op de WK allround in Amsterdam enorm goede zaken gedaan op de 1500 meter. De Noor won in een tijd van 1.48,34 en nam daarmee de leiding over in het klassement van Patrick Roest, die tweede werd in 1.49,87.