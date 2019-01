In Collalbo begon de hegemonie van Kramer en liggen de tranen van Wüst

Door Pim Bijl



Op 1173 meter hoogte schittert een ijsbaan in de zon. Hier en daar rust een wolkje in een verder strakblauwe lucht. We zijn in Klobenstein - Collalbo. Hier, in het Italiaanse Zuid-Tirol, is Duits de voertaal maar wordt het Italiaans niet vergeten. De vergezichten zijn ansichtkaartwaardig. Het dorp wordt omgeven door Dolomieten-toppen.



,,Het voelt als een tweede thuis”, vertelt Sven Kramer (32). Het is hier goed toeven, weet hij door alle trainingskampen. De Nederlandse schaatsers komen hier maar al te graag. Vooral Jumbo-Visma-coach Jac Orie trekt hier vaak naartoe. Het is een van de weinige ijsbanen in de buitenlucht. En belangrijk: ondanks de relatief korte reis is er ijle lucht en een prachtige setting. Kramer, Patrick Roest, Antoinette De Jong en co - ze slapen deze week in Hotel Bemelmans zelfs in dezelfde kamers als tijdens de voorgaande trainingskampen.