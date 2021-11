Ineens werd krachtpatser Hekman aan alle kanten voorbij geschaatst: ‘Maar ze zijn nog niet van me af’

Gary Hekman gaat zitten in de voormalige rookkamer van De Eenhoorn in Kampen, waar de koffie beroemd is. Hij oogt lichter dan hij hoort te zijn, praat soms wat snel en gesticuleert veel. Het is allemaal verklaarbaar, stelt hij zijn gasten gerust. Nu wel, in elk geval. De man die in juli vader werd van zoon Odin vertelt over de ongerustheid van de afgelopen maanden, de invloed van de komst van Odin, ouder worden en de magie van natuurijs. In vier monologen.