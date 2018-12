Ingekorte bochten, met Anton in Tokio en de Finse toilettruc

Commentaar De KNSB doet aan struisvo­gel­po­li­tiek, het is de weg van de minste weerstand

1 december Niks. Dat is wat de Nederlandse schaatsbond KNSB doet met het Volkskrant-verhaal over het verdwenen koffertje. De KNSB stelt dat het te lang geleden is en dat de betrokkenen ontkend hebben. Zo. Klaar. Over tot de orde van de dag.