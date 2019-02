Ireen Wüst laat 1000 meter schieten

Nederland­se schaats­sters winnen zilver op de achtervol­ging, goud voor Japan

8 februari De Nederlandse vrouwenploeg heeft bij de WK afstanden in Inzell de titel net niet kunnen prolongeren op de achtervolging. Het schaatstrio van Oranje zette in de voorlaatste race wel een kansrijk baanrecord neer: 2.56,20. Japan dook daar in de laatste rit echter nog net onder dankzij een sterke laatste ronde: 2.55,78. Het brons was voor Rusland (2.57,72).