Irene Schouten en Femke Kok knallen naar Nederlandse records in Salt Lake City

Schouten was met 3:52.89 veel te snel voor haar concurrenten. Antoinette de Jong pakte het zilver, brons was voor de 21-jarige Noorse Ragne Wiklund. Schouten schreef zo, na de 3000 meter in Polen en de 5000 meter in Noorwegen, ook de derde wedstrijd bij de lange afstanden in de wereldbeker op haar naam .

Schouten dook in een vlakke race onder het record van 3.54,02 dat Esmee Visser in 2019 op de Utah Olympic Oval in Salt Lake City had neergezet. Ze bleef ook maar nipt boven het wereldrecord van Martina Sablikova van 3.52,02 en liet zien dat haar trainingskamp weg van het ijs geen gevolgen heeft gehad voor haar vorm.

De Jong werd tweede met 3.55,19, een verbetering van haar eigen toptijd, en was daarmee nipt sneller dan Wiklund die kwam tot 3.55,51. De Jong versloeg in haar rit ploeggenote Joy Beune die met een persoonlijk record van 3.57,09 zevende werd. Carlijn Achtereekte eindigde met 4.00,38 als veertiende. Sanne in ‘t Hof werd met een persoonlijk record van 4.03,19 zestiende en laatste.

De uitslag van de 3000 meter voor vrouwen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Femke Kok verbeterde het Nederlands record op de 500 meter tot 37,01 seconden. Met die tijd eindigde de 21-jarige Friezin als derde. De zege ging naar de Amerikaanse Erin Jackson, die won in 36,80 en wereldkampioene Angelina Golikova (36,93) voorbleef.

Kok dook met 37,01 net onder het record dat Thijsje Oenema in 2013 op dezelfde baan had gezet op 37,06. De schaatsster van Reggeborgh had vorig jaar haar eigen persoonlijke toptijd op 37,08 gebracht in Heerenveen.

Jutta Leerdam kwam tot 37,22 en dook daarmee net onder haar eigen persoonlijke record. Daarmee werd ze zevende. Michelle de Jong verbeterde zichzelf met 37,55 en eindigde als dertiende.

Volledig scherm Femke Kok © ANP

,,In de training ging het deze week eindelijk weer lekker”, reageerde Kok bij de NOS. ,,Ik ben superblij met het Nederlands record, ik had geen idee hoe hard het ging, want ik had best een paar missertjes. Toch baal ik dat het net geen 36 was. Maar dat is een mooie uitdaging voor morgen.”

Kok, de winnares van zilver op de WK afgelopen seizoen, was blij dat ze zich eindelijk weer in de top van het klassement op de 500 meter meldde, nadat ze in de afgelopen weken had gezocht naar haar vorm. ,,Daar ben ik heel blij mee. Dan zie je ook dat als ik niet lekker in mijn vel zit, het invloed heeft op mijn schaatsen. Ik hoop dat ik morgen een snellere opening heb en net zo’n goed rondje.”

De uitslag van de 500 meter voor vrouwen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mannen blijven op 500 meter ver van podium

De Nederlandse schaatsers zijn niet in de buurt van het podium gekomen. Hein Otterspeer was de beste op de zevende plaats. Met een persoonlijk record van 34,36 seconden zat hij echter nog ver van winnaar Yamato Matsui uit Japan, die won in 34,04.

Nederlands kampioen Kai Verbij kwam tot 34,47, net als ploeggenoot Dai Dai N’tab, die in duizendsten van een seconde net iets langzamer was. Ze eindigden als elfde en twaalfde en waren iets sneller dan Merijn Scheperkamp die zijn eigen toptijd verbeterde naar 34,48. De 21-jarige schaatser had twee weken geleden zijn persoonlijke record nog verbeterd naar 34,75, maar dook daar nu fors onder en werd dertiende.

De beste tijd van de dag schaatste de Chinees Tingyu Gao. Die kwam eerder in de B-divisie tot 33,96 seconden. Wereldrecordhouder Pavel Koelisjnikov, die dit seizoen nog zoekende is naar zijn topvorm, kwam tot 34,76, slechts de negentiende tijd in de A-divisie. Daarmee bleef hij meer dan een seconde boven zijn eigen wereldrecord van 33,61 dat hij op dezelfde baan reed.

De uitslag van de 500 meter voor mannen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze schaatsvideo’s.