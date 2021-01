Irene Schouten: ‘Je moet niet alles geloven wat op tv wordt gezegd’

Niet geselecteerd Schulting teleurge­steld in bondscoach Coopmans: ‘Ik ga niet knechten voor Schouten’

20 januari Suzanne Schulting is teleurgesteld in schaatsbondscoach Jan Coopmans. De 23-jarige Friezin vernam via een persbericht dat ze niet is geselecteerd voor de massastart bij de komende twee wereldbekerwedstrijden in Heerenveen.