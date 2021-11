Irene Schouten oppermachtig op de 3000 meter, Nederlanders figureren bij de 500 en 5000 meter

Shorttrack­sters winnen aflossing bij wereldbe­ker in Japan

De Nederlandse shorttracksters hebben bij de wereldbeker in Nagoya de aflossing gewonnen. Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer zegevierden op het Japanse ijs in de race over 3000 meter voor Zuid-Korea (zilver) en Italië (brons). Voor Schulting betekende het haar derde medaille in Nagoya, na goud op de 1500 meter en zilver op de 1000 meter.

31 oktober