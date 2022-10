Irene Schouten zet zegereeks op 3 kilometer voort, Marrit Fledderus snel op 500 meter

Marijke Groenewoud eindigde in 4.02,72 als derde. Joy Beune (4.03,97) en Merel Conijn (4.06,51) plaatsten zich als nummers 4 en 5 ook voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden in november en december, in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer).

Schouten won in februari bij de Spelen in Beijing goud op de 3 kilometer, 5 kilometer en de massastart. Het kwalificatietoernooi in Thialf was ze vrijdag begonnen met slechts de achtste plek op de 1500 meter. Rijpma-De Jong won die afstand.

Schouten blij met winst op ‘haar afstand’

,,Kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden moest wel lukken. Maar ik wilde ook graag winnen, het is toch mijn afstand. Bovendien is het mijn werk, dus ik wil altijd goed rijden. Daar moet je alles aan doen”, reageerde de 30-jarige Schouten.

Het verschil met Rijpma-De Jong en de anderen was wat minder groot dan vorig seizoen. Zo gek is dat niet, zei Schouten. ,,We staan pas drie weken op het ijs. Dat is vrij laat. En het materiaal is nog niet helemaal op orde. Ik raak mijn slagen nog niet helemaal goed. De echte timing is er nog niet helemaal.”

Schouten hoopt de komende maanden toe te groeien naar haar topvorm. ,,Ik moet nu niet te vroeg juichen. Het gaat er wie straks in maart bij de WK afstanden de snelste is. Daar worden de titels verdeeld.”

Volledig scherm Marrit Fledderus © ANP

Fledderus wint eerste 500 meter

Eerder op de dag won Marrit Fledderus bij de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker de eerste 500 meter. De rijdster van Team Reggeborgh zette in Thialf een tijd neer van 37,68 seconden. Daarmee bleef ze haar ploeggenote Femke Kok (37,70) nipt voor.

Jutta Leerdam, die de voorbije zomer de overstap maakte naar het team van Jumbo-Visma, klokte met 37,80 de derde tijd. Later op zaterdag is de tweede 500 meter. De snelste vijf schaatssters plaatsen zich voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden, in november en december. De beste tijd van elke schaatsster telt.

Stefan Westenbroek

Fledderus en Kok zijn niet de eerste schaatsers van Team Reggeborgh die het dit weekeinde goed doen. Vrijdag won Stefan Westenbroek bij de mannen verrassend de 500 meter. Janno Botman en Hein Otterspeer kwalificeerden zich op die afstand ook voor de wereldbekerwedstrijden. Op de 5 kilometer ging de zege naar Patrick Roest, die vorig seizoen nog voor Jumbo-Visma uitkwam.