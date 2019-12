Ivanie Blondin wint ook in Nagano

Groeibril­jant Ning moet China aan olympisch goud helpen

9 december In Nur-Sultan moesten Patrick Roest, Kjeld Nuis en Thomas Krol het hoofd buigen voor een twintigjarige, relatief onbekende Chinees. Ning Zhongyan is de groeibriljant van China, het land dat in aanloop naar de Winterspelen van 2022 in Peking volop investeert in het schaatsen.