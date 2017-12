Joeskov rijdt wereldrecord Davis op 1500 meter uit de boeken

Vorige week was Joeskov al rap in Calgary, hij kwam toen tot op drie tienden van de beste tijd ooit. In Salt Lake City, nog een paar honderd meter hoger gelegen, ging het nog sneller. Ook Koen Verweij verbeterde zijn vorige week gereden persoonlijke en Nederlandse record van 1.41,95 naar 1.41,63.



De zege van Joeskov is pikant. Afgelopen week werd bekend dat Rusland niet als natie naar de Olympische Winterspelen mag. Hooguit mogen bewezen schone en goed gecontroleerde Russen onder de neutrale vlag uitkomen. Of Joeskov daarvoor in aanmerking komt is de vraag, hij werd in zijn jeugd voor twee jaar geschorst voor marihuana. Volgens zijn coach, Kosta Poltavets, heeft Joeskov later echter zwart op wit gekregen dat die straf niet terecht was.



Verweij traint sinds deze zomer bij de Russen, maar gaf na de uitsluiting door het Internationaal Olympisch Comité aan dat hij na deze wedstrijd zijn eigen route kiest.



Verweij schatte de prestatie van zijn schaatsvriend Joeskov in Utah hoog in. ,,Het record op de 1500 meter van Davis was naar mijn mening de scherpste tijd van alle huidige wereldrecords om te verbeteren'', oordeelde de Noord-Hollander, die vorige week in Calgary achter Joeskov eveneens zilver veroverde.